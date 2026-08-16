У Донецьку загорівся вже третій за серпень торговельний центр мережі "Галактика"
Увечері 15 серпня в окупованому Донецьку спалахнула масштабна пожежа в торговельному центрі "Галактика". За даними OSINT-аналізу, це вже щонайменше третій випадок займання в торговельних центрах цієї мережі на окупованій території лише за серпень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал ASTRA.
Що відомо про пожежу
Увечері 15 серпня очевидці почали публікувати фото масштабної пожежі в торговельному центрі "Галактика" в окупованому Донецьку, а також повідомляли про прольоти безпілотників над містом.
За аналізом фотографій, який провели аналітики ASTRA, будівля розташована в Куйбишевському районі міста - на панорамах вулиць об'єкт досі позначений під старою назвою "Амстор", яку змінили на "Галактику" ще у 2019 році.
Уже третій випадок за місяць
Це вже щонайменше третя пожежа в торговельних центрах мережі "Галактика" на окупованій території лише за серпень.
Фото: OSINT-канал пожежі в донецькому торговому центрі (t.me/astrapress)
У ніч з 9 на 10 серпня подібний заклад мережі атакували й підпалили в Макіївці.
А 14 серпня, за даними державного агентства РФ ТАРС, після української атаки безпілотником повністю згорів торговельний центр в Єнакієвому - тоді, за словами місцевої влади, поранення отримали двоє співробітників закладу.
Окупований Донецьк уже неодноразово ставав ціллю ударів по інфраструктурі та об'єктах ворога. У липні в місті загорівся склад боєприпасів - після вибуху там тривалий час детонували снаряди. Того ж місяця було знищено міст, який з'єднував Донецьк і Маріуполь, - рух транспортом там тепер неможливий, і окупанти змушені шукати обхідні шляхи.
Ці удари не поодинокі - раніше РБК-Україна писало, що нові атаки по окупованих територіях спричинили паніку серед загарбників, а також про те, чому паніка в Криму після ударів має реальні підстави.