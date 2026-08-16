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В Донецке загорелся уже третий за август торговый центр сети "Галактика"

02:48 16.08.2026 Вс
2 мин
Перед пожаром очевидцы сообщали о пролетах беспилотников над городом
aimg Екатерина Коваль
В Донецке загорелся уже третий за август торговый центр сети "Галактика" Фото: последствия взрыва в Донецке (t.me/astrapress)
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Вечером 15 августа в оккупированном Донецке загорелся масштабный пожар в торговом центре "Галактика". По данным OSINT-анализа, это уже по меньшей мере третий случай возгорания в торговых центрах этой сети на оккупированной территории только за август.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал ASTRA.

Что известно о пожаре

Вечером 15 августа очевидцы начали публиковать фото масштабного пожара в торговом центре "Галактика" в оккупированном Донецке, а также сообщали о пролетах беспилотников над городом.

По анализу фотографий, проведенного аналитиками ASTRA, здание расположено в Куйбышевском районе города - на панорамах улиц объект до сих пор обозначен под старым названием "Амстор", которое сменили на "Галактику" еще в 2019 году.

Уже третий случай через месяц

Это уже по меньшей мере третий пожар в торговых центрах сети "Галактика" на оккупированной территории только за август.

В Донецке загорелся уже третий за август торговый центр сети &quot;Галактика&quot;Фото: OSINT-канал пожара в донецком торговом центре (t.me/astrapress)

В ночь с 9 на 10 августа подобное заведение сети атаковали и подожгли в Макеевке.

А 14 августа, по данным государственного агентства РФ ТАСС, после украинской атаки беспилотником полностью сгорел торговый центр в Енакиево - тогда, по словам местных властей, ранения получили двое сотрудников заведения.

Оккупированный Донецк уже неоднократно становился целью ударов по инфраструктуре и объектам врага. В июле в городе загорелся склад боеприпасов – после взрыва там длительное время детонировали снаряды. В тот же месяц был уничтожен мост , который соединял Донецк и Мариуполь, - движение транспортом там теперь невозможно, и кафиры вынуждены искать обходные пути.

Эти удары не единичны - ранее РБК-Украина писала, что новые атаки по оккупированным территориям повлекли за собой панику среди захватчиков, а также о том, почему паника в Крыму после ударов имеет реальные основания.

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