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В Донецьку повідомляють про обстріл, над містом піднявся дим

Ілюстративне фото: в Донецьку повідомляють про обстріл (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, після чого над містом здійнявся дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві повідомляють, що стовп диму після обстрілу здійнявся у Київському районі міста.

Окрім того, у Донецьку фіксують дим або пил над Донецьким металургійним заводом у центрі міста. Проте зазначається, що обстрілу не було.

За повідомленнями очевидців, клуби піднялись через виробничі процеси.

Ситуація в Донецьку

Росіяни окупували Донецьк у 2014 році. Останнім часом у місті регулярно повідомляють про вибухи.

Зокрема, 14 вересня у Донецьку повідомляли про "прильоти" а дим здіймався у районі залізничного вокзалу.

А на початку осені окупанти заявили про нібито атаку по центру Донецька. Тоді під ударом опинились Ворошиловський та Київський райони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ДонецькВибух