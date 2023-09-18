RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецке сообщают об обстреле, над городом поднялся дым

Иллюстративное фото: в Донецке сообщают об обстреле (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы, после чего над городом поднялся дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные сообщают, что столб дыма после обстрела поднялся в Киевском районе города.

Кроме того, в Донецке фиксируют дым или пыль над Донецким металлургическим заводом в центре города. Однако отмечается, что обстрела не было.

По сообщениям очевидцев, клубы поднялись из-за производственных процессов.

Ситуация в Донецке

Россияне оккупировали Донецк в 2014 году. В последнее время в городе регулярно сообщают о взрывах.

В частности, 14 сентября в Донецке сообщали о "прилетах", а дым поднимался в районе железнодорожного вокзала.

А в начале осени оккупанты заявили о якобы атаке по центру Донецка. Тогда под ударом оказались Ворошиловский и Киевский районы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонецкВзрыв