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В Донецке сообщают об обстреле, над городом поднялся дым

Донецк, Понедельник 18 сентября 2023 13:37
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В Донецке сообщают об обстреле, над городом поднялся дым Иллюстративное фото: в Донецке сообщают об обстреле (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы, после чего над городом поднялся дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные сообщают, что столб дыма после обстрела поднялся в Киевском районе города.

Кроме того, в Донецке фиксируют дым или пыль над Донецким металлургическим заводом в центре города. Однако отмечается, что обстрела не было.

По сообщениям очевидцев, клубы поднялись из-за производственных процессов.

Ситуация в Донецке

Россияне оккупировали Донецк в 2014 году. В последнее время в городе регулярно сообщают о взрывах.

В частности, 14 сентября в Донецке сообщали о "прилетах", а дым поднимался в районе железнодорожного вокзала.

А в начале осени оккупанты заявили о якобы атаке по центру Донецка. Тогда под ударом оказались Ворошиловский и Киевский районы.

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