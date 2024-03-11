У Донецьку посилилася проблема з громадським транспортом: в ЦНС назвали причину

Російські загарбники в окупованому Донецьку залучають до лав своєї армії українських водіїв. У захопленому регіоні повідомляється про скорочення мережі громадського транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру національного спротиву.
"Так, в місті суттєво не вистачає водіїв, адже більшість чоловічого населення було мобілізовано до армії окупанта. Також значна частина покинула місто через відсутність там життєвих умов", - пише ЦНС.
Наразі охочих приїжджати в Донецьк небагато, тому частину “вільних” транспортних засобів окупаційна адміністрація передала армії Росії.
Також у ЦНС зазначили, що кожен мешканець може допомогти повернути місто до мирного життя: повідомляти про розташування росіян, а Сили оборони, за допомогою сучасної зброї зможуть відправити ворогів до пекла без шкоди цивільному населенню.
Нагадаємо, росіяни намагаються збільшити явку на так званих "президентських виборах" на тимчасово окупованих територіях шляхом примусового голосування особового складу. Основна мета цих "виборів" є не вибір російського диктатора Володимира Путіна, а "висока явка", що засвідчуватиме підтримку окупації з боку місцевого населення.
Задля досягнення більшої кількості учасників, росіяни організовують "вибори" у своїх окупаційних частинах, розташованих на ТОТ. За високу явку відповідають заступники політичного керівництва. Окупаційні війська мають завершити голосування до 15 березня, а їх бюлетені стануть основою для фальсифікації рівня участі.
Крім того, українські партизани виявили російську військову техніку у ході розвідки в селищі Гвардійському Сімферопольського району. Окупаційні сили планують використати її для проведення військової операції на Херсонському напрямку. Агенти здійснили ряд дій у Гвардійському, Крим. Під час розвідки вони виявили місце розташування військової техніки, зокрема, КАМАЗів, артилерійських тягачів та установок "Мста-Б".
За даними партизанів, усі ці засоби будуть використані для переміщення військового особового складу і артилерійських установок на Херсонському напрямку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.