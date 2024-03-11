У Донецьку посилилася проблема з громадським транспортом: в ЦНС назвали причину

Нагадаємо, росіяни намагаються збільшити явку на так званих "президентських виборах" на тимчасово окупованих територіях шляхом примусового голосування особового складу. Основна мета цих "виборів" є не вибір російського диктатора Володимира Путіна, а "висока явка", що засвідчуватиме підтримку окупації з боку місцевого населення.

Задля досягнення більшої кількості учасників, росіяни організовують "вибори" у своїх окупаційних частинах, розташованих на ТОТ. За високу явку відповідають заступники політичного керівництва. Окупаційні війська мають завершити голосування до 15 березня, а їх бюлетені стануть основою для фальсифікації рівня участі.

Крім того, українські партизани виявили російську військову техніку у ході розвідки в селищі Гвардійському Сімферопольського району. Окупаційні сили планують використати її для проведення військової операції на Херсонському напрямку. Агенти здійснили ряд дій у Гвардійському, Крим. Під час розвідки вони виявили місце розташування військової техніки, зокрема, КАМАЗів, артилерійських тягачів та установок "Мста-Б".

За даними партизанів, усі ці засоби будуть використані для переміщення військового особового складу і артилерійських установок на Херсонському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.