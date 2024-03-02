Росіяни зганяють військових на "вибори президента" в окупації, - ЦНС

Російські терористи намагаються збільшити явку на так званих "виборах президента" на тимчасово окупованих територіях шляхом примусового голосування особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

Головним завдання "виборів" в окупації є не обрання російського диктатора Володимира Путіна, а "висока явка", яка повинна свідчити про підтримку окупації з боку місцевих.

"Для збільшення кількості осіб, що проголосували, росіяни організували "вибори" у своїх окупаційних частинах, що розташовані на ТОТ. За явку відповідають замполіти. Окупаційні війська мають завершити голосування до 15 березня й саме їх бюлетені стануть основою для фальсифікацій явки", - додає ЦНС.

Фото: росіяни зганяють військових на "вибори" президента в окупації (sprotyv.mod.gov.ua)

Вибори у Росії

У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня 2023 року Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Нещодавно стало відомо, що у Росії відмовили в реєстрації кандидатом на президентські вибори Борисові Надєждіну. Він донедавна вважався "головним конкурентом" Путіна у голосуванні.