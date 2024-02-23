ua en ru
Пт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани виявили стоянку техніки РФ у Сімферопольському районі (фото, відео)

Крим, П'ятниця 23 лютого 2024 12:18
UA EN RU
Партизани виявили стоянку техніки РФ у Сімферопольському районі (фото, відео) Фото: партизани виявили техніку РФ у Сімферопольському районі (t.me/atesh)
Автор: Ярослава Борзова

Українські партизани виявили російську техніку під час розвідки в селищі Гвардійському Сімферопольського району. Окупанти будуть використати її для завдавання удару на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Наші агенти провели низку дій у Гвардійському, Крим. Під час розвідки наші агенти виявили місце розміщення військової техніки. Переважно КАМАЗи, артилерійські тягачі та установки "Мста-Б", - йдеться в повідомленні.

Як стверджують партизани, усі ці засоби будуть використані для перекидання особового складу і самих артилерійських установок на Херсонський напрямок.

"Під час роботи наші агенти також прослухали розмови російських солдатів, які молилися, щоб їх не відправляли до Кринок чи Работиного", - зазначили в "АТЕШ".

Від них вони почули про великі втрати на цих напрямках та про те, що людей кидають "на забій": малими групами по 5-10 осіб змушують штурмувати позиції, з яких повертаються тільки 2-3 людини.

Ситуація в Криму

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим
NEWS
"Рамштайн" та санкції. Як Захід допомагає Україні у війні з Росією: хроніка
"Рамштайн" та санкції. Як Захід допомагає Україні у війні з Росією: хроніка
DAILY
Курс на 39. Куди і чому рухається долар в Україні
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 39. Куди і чому рухається долар в Україні