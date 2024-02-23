Партизани виявили стоянку техніки РФ у Сімферопольському районі (фото, відео)

Українські партизани виявили російську техніку під час розвідки в селищі Гвардійському Сімферопольського району. Окупанти будуть використати її для завдавання удару на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ" .

"Наші агенти провели низку дій у Гвардійському, Крим. Під час розвідки наші агенти виявили місце розміщення військової техніки. Переважно КАМАЗи, артилерійські тягачі та установки "Мста-Б", - йдеться в повідомленні.

Як стверджують партизани, усі ці засоби будуть використані для перекидання особового складу і самих артилерійських установок на Херсонський напрямок.

"Під час роботи наші агенти також прослухали розмови російських солдатів, які молилися, щоб їх не відправляли до Кринок чи Работиного", - зазначили в "АТЕШ".

Від них вони почули про великі втрати на цих напрямках та про те, що людей кидають "на забій": малими групами по 5-10 осіб змушують штурмувати позиції, з яких повертаються тільки 2-3 людини.