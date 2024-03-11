В Донецке усугубилась проблема с общественным транспортом: в ЦНС назвали причину

"Да, в городе существенно не хватает водителей, ведь большинство мужского населения было мобилизовано в армию оккупанта. Также значительная часть покинула город из-за отсутствия там жизненных условий", - пишет ЦНС.

Пока желающих приезжать в Донецк, поэтому много "свободных" транспортных средств оккупационная администрация передала армии России.

Также в ЦНС отметили, что каждый житель может помочь вернуть город к мирной жизни: сообщать о расположении россиян, а оружия Силы Обороны, с помощью современного, смогут отправить врагов в ад, не причиняя вреда гражданскому населению.