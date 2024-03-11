RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецке усугубилась проблема с общественным транспортом: в ЦНС назвали причину

Фото: в Донецке усугубилась проблема с общественным транспортом: в ЦНС назвали причину (pixabay.com)
Автор: Ксения Вертебная

Российские захватчики в оккупированном Донецке привлекают в ряды своей армии украинских водителей. В захваченном регионе сообщается о сокращении сети общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра национального сопротивления.

"Да, в городе существенно не хватает водителей, ведь большинство мужского населения было мобилизовано в армию оккупанта. Также значительная часть покинула город из-за отсутствия там жизненных условий", - пишет ЦНС.

Пока желающих приезжать в Донецк, поэтому много "свободных" транспортных средств оккупационная администрация передала армии России.

Также в ЦНС отметили, что каждый житель может помочь вернуть город к мирной жизни: сообщать о расположении россиян, а оружия Силы Обороны, с помощью современного, смогут отправить врагов в ад, не причиняя вреда гражданскому населению.

Напомним, россияне пытаются увеличить явку на так называемых "президентских выборах" на временно оккупированных территориях путем принудительного голосования личного состава . Основной целью этих "выборов" является не выбор российского диктатора Владимира Путина, а "высокая явка", что будет свидетельствовать о поддержке оккупации со стороны местного населения.

Для достижения большего количества участников, россияне организуют "выборы" в своих оккупационных частях, расположенных на ВТО. За высокую явку отвечают заместители политического руководства. Оккупационные войска должны завершить голосование до 15 марта, а их бюллетени станут основой для фальсификации уровня участия.

Кроме того, в странские партизаны обнаружили российскую военную технику в ходе разведки в поселке Гвардейском Симферопольского района . Оккупационные силы планируют использовать ее для проведения военной операции на Херсонском направлении. Агенты предприняли ряд действий в Гвардейском, Крым. В ходе разведки они обнаружили местонахождение военной техники, в частности, КАМАЗов, артиллерийских тягачей и установок "Мста-Б".

По данным партизан, все средства будут использованы для перемещения военного личного состава и артиллерийских установок на Херсонском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонецкДонбассВодительские праваВойна в УкраинеВойна России против УкраиныОккупанты