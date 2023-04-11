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У Донецьку під обстріл потрапив автобус: є постраждалі (відео)

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Донецьк, Вівторок 11 квітня 2023 14:00
У Донецьку під обстріл потрапив автобус: є постраждалі (відео) Фото: у Донецьку під обстріл потрапив автобус, є постраждалі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Донецьку у вівторок, 11 квітня під обстріл потрапив автобус. Є постраждалі, зокрема водій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Так, у селищі Лозівський Куйбишевського району під обстріл потрапив автобус 63-го маршруту.

"Є постраждалі, серед яких водій", - йдеться в повідомленні.

Наразі деталі НС не відомі, але в мережі вже опублікували відео з місця обстрілу.

Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли Донецьку область 10 квітня, в результаті чого постраждали п'ятеро мешканців.

Нагадаємо, вчора вночі російська армія вночі обстріляла кладовище у Краматорську.

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