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В Донецке под обстрел попал автобус: есть пострадавшие (видео)

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Донецк, Вторник 11 апреля 2023 14:00
В Донецке под обстрел попал автобус: есть пострадавшие (видео) Фото: в Донецке под обстрел попал автобус, есть пострадавшие (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Донецке во вторник, 11 апреля, под обстрел попал автобус. Есть пострадавшие, в том числе водитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Так, в поселке Лозовский Куйбышевского района под обстрел попал автобус 63-го маршрута.

"Есть пострадавшие, среди которых водитель", – говорится в сообщении.

Пока детали ЧС не известны, но в сети уже опубликовали видео с места обстрела.

Как сообщалось, российские оккупанты обстреляли Донецкую область 10 апреля, в результате чего пострадали пятеро жителей.

Напомним, вчера ночью российская армия ночью обстреляла кладбище в Краматорске.

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