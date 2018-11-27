В Донецкой ВГА сообщили, в каком случае введут комендантский час

Фото: Александр Куць (скриншот youtube.com Мариупольское ТВ)

В 9 часов 28 ноября в десяти областях Украины вводится военное положение

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць заявил, что комендантский час в рамках военного положения могут ввести в случае обострения ситуации в области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Сразу отмечу, что онj (военное положение - ред.) фактически не повлияет на жизнь гражданского населения, поскольку Президент Украины Петр Порошенко сознательно включил в свой Указ лишь несколько мероприятий из 24-х возможных, предусмотренных Законом "О правовом режиме военного положения", - подчеркнул Куць.

Он отметил, что такие меры, как введение комендантского часа и ограничение торговли спиртными напитками могут быть реализованы исключительно при необходимости в случае обострения ситуации.

По словам Куця, большинство мероприятий, которые будут реализованы в рамках военного положения, будут касаться Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, СБУ, МВД и координации действий между ними.

В частности:

будет организована противовоздушная оборона важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, иностранных дипломатических представительств и т. п;

будут проведены мероприятия по частичной мобилизации, будут организованы и проведены учебные сборы с резервистами оперативного резерва - в необходимых объемах.

В то же время председатель Донецкой ВЦА подчеркнул, что в рамках военного положения не планируется конфискация автотранспорта и другой собственности, принудительной трудовой повинности и расквартирования личного состава в частном жилье.

"Отдельно отмечу, что контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме. Кроме того, мы не прекращаем работ по их обустройству. Не изменится и порядок пересечения блокпостов: для этого, как и сейчас, нужен будет только паспорт", - отметил Куць.

Также он добавил, что в штатном режиме будут работать школы, детсады, больницы и объекты социальной сферы.

Напомним, что 26 ноября Верховная рада Украины приняла решение о введении военного положения в 10 областях Украины с 28 ноября на 30 дней. После подписания соответствующего закона главой ВРУ и президентом Порошенко соответствующий указ будет опубликован и сразу же вступит в силу.