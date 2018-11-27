У Донецькій ВЦА повідомили, в якому випадку запровадять комендантську годину

Фото: Олександр Куць (скріншот youtube.com Маріупольське ТВ)

О 9 годині 28 листопада у десяти областях України запроваджується воєнний стан

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць заявив, що комендантську годину в межах воєнного стану можуть ввести у випадку загострення ситуації в області. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на його повідомлення у Facebook.

"Одразу зазначу, що він (воєнний стан - ред.) фактично не вплине на життя цивільного населення, оскільки Президент України Петро Порошенко свідомо включив до свого Указу лише кілька заходів із 24-х можливих, передбачених Законом "Про правовий режим воєнного стану", - наголосив він.

Він зазначив, що такі заходи як введення комендантської години та обмеження торгівлі спиртними напоями можуть бути реалізовані винятково у випадку необхідності у разі загострення ситуації.

За словами Куця, більшість заходів, які будуть реалізовані в рамках воєнного стану, стосуються Збройних сил України, Нацгвардії, СБУ, МВС та координації дій між ними.

Зокрема буде:

організована протиповітряна оборона важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, іноземних дипломатичних представництв тощо;

проведені заходи з часткової мобілізації, організовані та проведені навчальні збори з резервістами оперативного резерву - у необхідних обсягах.

Водночас голова Донецької ВЦА підкреслив, що у межах воєнного стану не планується конфіскація автотранспорту та іншої власності, примусової трудової повинності та розквартирування особового складу у приватному житлі.

"Окремо зазначу, що контрольно-пропускні пункти працюють в штатному режимі. Крім того, ми не припиняємо робіт з їхнього облаштування. Не зміниться й порядок перетину блокпостів: для цього, як і зараз, потрібен буде лише паспорт", - наголосив Куць.

Також він додав, що у штатному режимі працюватимуть школи, дитсадки, лікарні та об'єкти соціальної сфери.

Нагадаємо, що 26 листопада Верховна рада України ухвалила рішення про введення воєнного стану в 10 областях України з 28 листопада на 30 днів. Після підписання відповідного закону главою ВРУ та президентом Порошенком відповідний указ буде опубліковано і він одразу ж набуде чинності.