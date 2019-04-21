ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Одессой зафиксировали принуждение к голосованию на участке в психбольнице

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 13:02
Под Одессой зафиксировали принуждение к голосованию на участке в психбольнице
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Избиратели отчитывались медицинской сестре, за кого отдали голос

В Александровке, недалеко от Одессы, на специальном избирательном участке №510523, который находится в Одесской областной психиатрической больнице №2, зафиксированы признаки принудительного голосования на выборах 2019. Об этом сообщается на сайте Гражданской сети "ОПОРА".

Наблюдатель зафиксировала, как избиратели, которые выходили из кабинок для голосования, сообщали медицинской сестре, которая приводила их в помещение для голосования, о том, что они поставили отметку "в первой строке избирательного бюллетеня". По меньшей мере двое избирателей сообщили такие сведения медицинской сестре.

По указанному факту составлен акт о нарушении. Работники полиции, которые охраняют помещения избирательного участка, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

РБК-Украина писало, что в ходе выборов президента Украины по состоянию на 12:00 в правоохранительные органы поступило 281 заявление и сообщения, связанных с избирательным процессом.

Напомним, наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщают, что на участках часто можно увидеть, за кого проголосовал тот или иной избиратель на выборах президента Украины из-за небольшого размера бюллетеня.

Кроме того, на участках уменьшилось количество наблюдателей. Такая ситуация сложилась в Николаевской, Черкасской, Луганской, Житомирской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской областях.

На выборах в прифронтовой Марьинке наблюдается невысокая явка В МВД прокомментировали демонстрацию Зеленским бюллетеня
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит второй тур голосования Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский выборыголосование
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь