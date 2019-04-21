На Донеччині "замінували" виборчу дільницю

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Співробітники поліції та ДСНС евакуювали людей, які на той момент перебували на ДВК, та провели перевірку

На Донеччині під час президентських виборів замінували дільницю №140147, яка знаходиться у 60 окрузі. Про це повідомляє пресс-служба громадської мережі ОПОРА.

Як повідомляється, о 12:50 до Національної поліції надійшов анонімний дзвінок із інформацією про замінування.

За інформацією спостерігачів, на телефон 102 до співробітників національної поліції надійшла інформація щодо замінування дільниці №140147. Співробітники поліції та ДСНС оперативно виїхали на місце інциденту, евакуювали людей, які на той момент перебували на ДВК, та провели перевірку.

Відзначимо, на виборчих дільницях під час другого туру виборів 2019 не зафіксовано суттєвих порушень, які можуть вплинути на результати виборів.

Раніше повідомлялося, що в селі Олександрівка неподалік від Одеси на спеціальній виборчій дільниці №510523, що знаходиться в Одеській обласній психіатричній лікарні №2, зафіксовано ознаки примусового голосування.

Виборці, котрі виходили з кабінок для голосування, повідомляли медичній сестрі, яка приводила їх у приміщення для голосування, про те, що вони поставили позначку.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що громадянська мережа ОПОРА зафіксувала перші порушення під час проведення другого туру президентських виборів. Як наголошується, в Яготині Київська область спостерігача ОПОРИ не пустили на дільницю, де він не зміг спостерігати за ранковим засіданням виборчої дільниці.

Відзначимо, що в 08:00 в Україні в день другого туру виборів відкрилися виборчі дільниці для голосування. Зокрема, першою країною, де стартувало голосування була Австралія. Так, на закордонній виборчій дільниці в Австралії вибори почалися в 01:00 за київським часом в неділю. А завершувати голосування на виборах президента буде ділянку у Сан-Франциско в 6:00 ранку за Києвом 22 квітня.