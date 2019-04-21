ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донеччині "замінували" виборчу дільницю

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 14:12
На Донеччині "замінували" виборчу дільницю
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Співробітники поліції та ДСНС евакуювали людей, які на той момент перебували на ДВК, та провели перевірку

На Донеччині під час президентських виборів замінували дільницю №140147, яка знаходиться у 60 окрузі. Про це повідомляє пресс-служба громадської мережі ОПОРА. 

Як повідомляється, о 12:50 до Національної поліції  надійшов анонімний дзвінок із інформацією про замінування.

За інформацією спостерігачів, на телефон 102 до співробітників національної поліції надійшла інформація щодо замінування дільниці №140147. Співробітники поліції та ДСНС оперативно виїхали на місце інциденту, евакуювали людей, які на той момент перебували на ДВК, та провели перевірку.

Відзначимо, на виборчих дільницях під час другого туру виборів 2019 не зафіксовано суттєвих порушень, які можуть вплинути на результати виборів. 

Раніше повідомлялося, що в селі Олександрівка неподалік від Одеси на спеціальній виборчій дільниці №510523, що знаходиться в Одеській обласній психіатричній лікарні №2, зафіксовано ознаки примусового голосування

Виборці, котрі виходили з кабінок для голосування, повідомляли медичній сестрі, яка приводила їх у приміщення для голосування, про те, що вони поставили позначку.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що громадянська мережа ОПОРА зафіксувала перші порушення під час проведення другого туру президентських виборів. Як наголошується, в Яготині Київська область спостерігача ОПОРИ не пустили на дільницю, де він не зміг спостерігати за ранковим засіданням виборчої дільниці.

Відзначимо, що в 08:00 в Україні в день другого туру виборів відкрилися виборчі дільниці для голосування. Зокрема, першою країною, де стартувало голосування  була Австралія. Так, на закордонній виборчій дільниці в Австралії вибори почалися в 01:00 за київським часом в неділю. А завершувати голосування на виборах президента буде ділянку у Сан-Франциско в 6:00 ранку за Києвом 22 квітня.

У ЦВК пояснили, чому західні округи повільніше передають дані про явку  У Нікополі п'яний чоловік "замінував" виборчу дільницю
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Донецкая областьвыборы 2019мінування
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся