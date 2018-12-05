В Донецкой области задержали экс-боевика "ДНР"

Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Мужчина два месяца работал дежурным на блокпосту террористов

В Константиновке (Донецкая область) полиция задержала боевика, который в 2014 году служил на стороне террористов "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной полиции.

Как отмечается, мужчина служил на блокпосте террористов, однако после освобождения Константиновки уехал в РФ, а затем вернулся к своему городу.

Полиция установила, что мужчина работал на террористов на должности дежурного блокпоста и незаконно осуществлял осмотр транспорта и граждан. Через два месяца мужчина разочаровался в службе и с началом освобождения города украинскими войсками срочно покинул ряды боевиков и уехал в РФ.

Впоследствии, вернувшись в Константиновку, экс-боевик тщательно скрывал свое прошлое. Он работал таксистом и не совершал никаких правонарушений.

Однако полицейские собрали достаточно информации о его причастности к террористической группировке. В отношении боевика открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, Артемовский горрайонный суд Донецкой области приговорил организаторов голосования за создание так называемой "Донецкой народной республики" и проведения соответствующего "референдума" на территории Бахмутского района.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Токмакский районный суд Запорожской области приговорил к 4 годам тюремного заключения жителя города Антрацит за сотрудничество с террористами Л/ДНР.