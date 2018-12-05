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У Донецькій області затримали екс-бойовика "ДНР"

Новини » Надзвичайні події    05.12.2018 - 19:46
У Донецькій області затримали екс-бойовика "ДНР"
Ілюстративне фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Чоловік два місяці працював черговим на блокпосту терористів

У Костянтинівці (Донецька область) поліція затримала бойовика, який у 2014 році служив на боці терористів "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції.

Як зазначається, чоловік служив на блокпості терористів, однак після звільнення Костянтинівки виїхав до РФ, а потім повернувся до свого міста. 

Поліція встановила, що чоловік працював на терористів на посаді чергового блокпосту і незаконно здійснював огляд транспорту і громадян. Через два місяці чоловік розчарувався в службі та з початком звільнення міста українськими військами терміново залишив лави бойовиків та виїхав до РФ.

Згодом, повернувшись до Костянтинівки, екс-бойовик ретельно приховував своє минуле. Він працював таксистом і не вчиняв жодних правопорушень.

Однак поліцейські зібрали достатньо інформації щодо його причетності до терористичного угрупування. Відносно бойовика відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. 

 Нагадаємо, Артемівський міськрайонний суд Донецької області засудив організаторку голосування за створення так званої "Донецької народної республіки" та проведення відповідного "референдуму" на території Бахмутського району. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Токмацький районний суд Запорізької області засудив до 4 років ув'язнення жителя міста Антрацит за співпрацю із терористами Л/ДНР

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