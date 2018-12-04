Оглашен приговор организаторке "референдума" по созданию "ДНР" в Бахмутском районе

Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)

На территории двух поселков женщина организовала "референдум" в мае 2014 года и возглавила соответствующую "избирательную комиссию"

Артемовский горрайонный суд Донецкой области приговорил организаторов голосования за создание так называемой "Донецкой народной республики" и проведения соответствующего "референдума" на территории Бахмутского района. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что 58-летняя жительница Бахмутского района в мае 2014 года, во время оккупации части Донецкой области незаконными вооруженными формированиями террористической организации "ДНР", добровольно присоединилась к боевикам.

Женщина заняла должность "председателя участковой избирательной комиссии" по проведению на территории поселков Новолуганське и Семигорье Бахмутского района незаконного референдума о создании "ДНР".

Работу "избирательной комиссии" женщина вместе с "единомышленниками" организовала в Центре эстетического воспитания и досуга. Также она проводила инструктаж "членов комиссии", выдавала им бюллетени, контролировала и координировала их действия.

"По завершению "референдума" женщина организовала составление и подписание протоколов о результатах опроса, которые в дальнейшем вместе с бюллетенями были переданы террористам", - отметили в прокуратуре и добавили, что материалы в отношении сообщников организаторки "референдума" выделены в отдельные производства.

Жительница Бахмутского района обвинили в сговоре с целью изменить границы территории и государственную границу Украины. Однако, учтя искреннее раскаяние женщины и "активное способствование раскрытию преступления, суд назначил ей 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, недавно Токмакский районный суд Запорожской области приговорил к 4 годам тюремного заключения жителя города Антрацит за сотрудничество с террористами Л/ДНР.