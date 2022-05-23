В Донецкой области из-за войны остановила работу "Артемсоль": запасы вывезли еще в апреле

"Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянны, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад", - рассказал изданию Юрин.

По его словам, производить соль предприятие не может, поскольку нельзя подвергать людей опасности. Кроме того, большинство сотрудников уже эвакуировались. Глава предприятия добавил, что в результат обстрелов никто из рабочих не погиб и не был ранен.

Юрин объяснил, что "Артемсоль" остановилась еще в апреле, поскольку стало невозможно вывозить готовую продукцию по железной дороге. Он уточнил, что узловая станция, с которой отправляются вагоны с солью, регулярно обстреливается.

"На автомобилях мы можем вывозить только незначительную часть. А если железная дорога не работает, мы тоже фактически не можем", - пояснил он.

Руководитель предприятия добавил, что все запасы готовой продукции были вывезены со складов еще в апреле. По его мнению, теперь Украине придется ввозить больше соли из-за границы.

"Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов - Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния", - посетовал Юрин.