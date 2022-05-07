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Количество остановившихся предприятий сократилось вдвое по сравнению с началом войны, - НБУ

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Украина, Суббота 07 мая 2022 09:31
Количество остановившихся предприятий сократилось вдвое по сравнению с началом войны, - НБУ Фото: НБУ провел опрос предприятий по их работе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Количество предприятий, которые полностью остановили деятельность, в конце апреля сократилось почти вдвое по сравнению с началом военных действий (с 32% до 17%). Впрочем, 60% предприятий работает ниже довоенного уровня загруженности, почти 23% - более чем вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (апрель 2022 года).

Как отметили в НБУ, в марте боевыми действиями были охвачены 10 областей и г. Киев, которые в прошлом вместе формировали более 55% ВВП. В апреле их количество уменьшилось до шести, которые ранее формировали около 20% ВВП.

"Падение экономической активности наблюдалось и в сравнительно спокойных областях из-за разрывов цепей поставок и производства, неопределенности и увеличения рисков, отток рабочей силы и дополнительных расходов. Однако даже в таких условиях бизнес постепенно адаптируется", - говорится в обзоре.

В конце апреля больше всего предприятий работало в с/х, восстанавливали работу транспорт и перерабатывающая промышленность. Самая сложная ситуация в строительстве и добывающей промышленности, значительно ниже довоенного уровня остается загруженность торговли. Прежде всего улучшилась загруженность деоккупированных территорий, но в регионах с активными боевыми действиями/оккупированных регионах ситуация сложная, отметили в НБУ.

Улучшение оценок запаса прочности коррелирует с ослаблением влияния ведения боевых действий. Почти треть предприятий пока не испытывает проблем с нехваткой ресурсов, 48% опрошенных хватит ресурсов больше, чем на месяц. По комментариям предприятий, кроме нарушенной логистики и потери рынков сбыта, работу ограничивают комендантский час, заблокированные порты, ухудшение платежной дисциплины, оккупированные или разрушенные мощности, закрытые реестры, отметили в НБУ.

Опрос НБУ проводится раз в две недели начиная с 07.03.22. Последний раунд проведен 18-22.04.2022, участие приняли 524 предприятия из всех регионов Украины, кроме Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что экономика Украины сократится в 2022 году на 35%. От прогнозов на последующие годы фонд пока отказался из-за продолжающегося российского вторжения.

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