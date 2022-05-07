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Половина предприятий в Украине сократили персонал, треть - снизили зарплату, - НБУ

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Украина, Суббота 07 мая 2022 10:04
Половина предприятий в Украине сократили персонал, треть - снизили зарплату, - НБУ Фото: зарплату в Украине снизили 34% предприятий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Хотя количество предприятий, которые не работают, сокращается, в конце апреля значительная часть предприятий (54%) вынуждена содержать меньше персонала, а 34% - платить более низкую зарплату, чем до войны. Доля предприятий, которые не изменили зарплату (38%), также снижается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (апрель 2022 года).

Как отметили в НБУ, в апреле сектор услуг, с/х и перерабатывающая промышленность чаще повышали зарплату, чем другие. Зато торговля и строительство - чаще снижали. Среди тех, кто не работает и вывел персонал в простой с оплатой 2/3 зарплаты, в основном предприятия промышленности и транспорта. Строительные предприятия чаще оказывали материальную помощь, впрочем, именно они преобладают среди тех, кто полностью остановил работу и выплаты работникам.

Опрос НБУ проводится раз в две недели начиная с 07.03.22. Последний раунд проведен 18-22.04.2022, участие приняли 524 предприятия из всех регионов Украины, кроме Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

Напомним, по данным НБУ, количество предприятий, которые полностью остановили деятельность в конце апреля сократилась почти вдвое по сравнению с началом военных действий (с 32% до 17%). Впрочем, 60% предприятий работает ниже довоенного уровня загруженности, почти 23% - более чем вдвое.

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