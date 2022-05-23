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У Донецькій області через війну зупинила роботу "Артемсіль": запаси вивезли ще в квітні

Фото: "Артемсіль" зупинила роботу в квітні (facebook.com/ArtyomsaltUkraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Державне підприємство "Артемсіль" (Донецька область) через бойові дії зупинило роботу. Запаси готової продукції вивезли ще в квітні.

Про це заявив виконувач обов'язків директора ДП "Артемсіль" Віктор Юрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вільне радіо".

"Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйновано адміністративну будівлю. Були прямі попадання в рудники, матеріальний склад", - розповів виданню Юрін.

За його словами, виробляти сіль підприємство не може, оскільки не можна наражати людей на небезпеку. Крім того, більшість співробітників вже евакуювалися. Глава підприємства додав, що в результат обстрілів ніхто з робітників не загинув і не був поранений.

Юрін пояснив, що "Артемсіль" зупинилася ще в квітні, оскільки стало неможливо вивозити готову продукцію залізницею. Він уточнив, що вузлова станція, з якої відправляються вагони з сіллю, регулярно обстрілюється.

"На автомобілях ми можемо вивозити тільки незначну частину. А якщо залізниця не працює, ми теж фактично не можемо", - пояснив він.

Керівник підприємства додав, що всі запаси готової продукції були вивезені зі складів ще у квітні. На його думку, тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.

"Ми були найбільшим підприємством з видобутку солі в Європі. Серед наших постійних клієнтів - Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія", - поскаржився Юрін.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. В результаті розв'язною Москвою війни у країні припинили роботу сотні підприємств. Після відступу російських військ з-під Києва їх кількість скоротилася майже вдвічі.

Зазначимо, через війну працюючі підприємства України були змушені скоротити співробітників, а тим, хто залишився знизити зарплату.

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АртемсольДонецька областьВійна в Україні