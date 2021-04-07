В Донецькій області відновили водопостачання після аварії через обстріл окупантів
В Донецькій області відновили водопостачання, яке було припинено через аварію, спричинену обстрілом російських окупантів. Об 11:30 після ремонту був запущений насосний агрегат № 9.
Про це повідомляє прес-служба КП "Вода Донбасу".
"Сьогодні після проведення ремонтних робіт електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу було відновлено", - йдеться в повідомленні.
Як пояснили в Донецькій облдержадміністрації, помпова станція розташована у "сірій зоні" між селами Василівка та Крута Балка. Станом на ранок 7 квітня було припинено централізоване водопостачання м. Волноваха та 12 населених пунктів Волноваського району (всього близько 60 000 осіб), вода до яких подається з Великоанадольської фільтрувальної станції, а також м. Покровськ та 23 населених пунктів Покровського району (всього близько 191 000 осіб), водопостачання яких здійснюється від Карлівської фільтрувальної станції.
Нагадаємо, 6 квітня близько 17:00 внаслідок обстрілу було знеструмлено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу. Водопостачання було зупинене у 49 населених пунктах. На щастя, внаслідок обстрілу окупантів ніхто не постраждав.