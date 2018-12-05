У Донецькій області водій збив трьох школярів

Ілюстративне фото (medrussia.org)

Дітей госпіталізували

У середу, 5 грудня, у місті Бахмут (Донецька область) водій збив трьох 11-річних дітей-пішоходів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Донецької області.

Як повідомляється, аварія сталася близько 8 ранку. Водій автомобіля ВАЗ 2115, рухаючись по вулиці Леваневського, збив трьох дітей-пішоходів.

"В результаті ДТП неповнолітні отримали травми і зараз доставлені в медустанови на діагностику", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, на місці працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції. Також зараз вирішується питання про внесення даного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286.

Зазначимо, у Хмельницькій області 5 грудня 2018 року пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого постраждали шість людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місті Сватове (Луганська область) відбулось масштабне ДТП на мосту, в результаті якої загинули двоє людей і ще п'ятеро отримали поранення.

Також повідомлялося, що в Запорізькій області в селі Велика Знам'янка водій збив двох дітей, один хлопчик від отриманих травм помер, інший - у лікарні.