В Луганской области произошло масштабное ДТП на мосту, есть погибшие

Фото: грузовик, повлекший ДТП (facebook.com/Татьяна Погукай)

Двое людей погибли и пятеро получили ранения

В городе Сватово (Луганская область) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли двое людей и еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяны Погукай в Facebook.

Как отмечается, авария произошла на автомобильном мосту через реку Красная.

Водитель грузового автомобиля FAW, который был загружен песком, столкнулся с транспортными средствами ГАЗ-2217, Daewoo и Suzuki Vitara, которые двигались в попутном направлении и перед мостом остановились на красный свет светофора. Остановку они были вынуждены сделать, потому что на мосту ведутся ремонтные работы и движение регулируется светофорами.

Фото: место происшествия (facebook.com/Татьяна Погукай)

В результате этого два человека погибли и еще пятерых доставили в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, в Христиновском районе Черкасской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли четеверо людей. Там произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей DAF. А затем в "Камаз", который припарковался на обочине неподалеку от места аварии, врезался автомобиль Volkswagen Golf.

Кроме того, в понедельник, 26 ноября, в Запорожской области в селе Большая Знамянк водитель сбил двух детей. Один мальчик от полученных травм скончался, другой - в больнице.