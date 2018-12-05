В Хмельницкой области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Фото: ДТП в Хмельницкой области (hm.npu.gov.ua)

Авария произошла утром 5 декабря возле села Прибугское

В Хмельницкой области сегодня утром, 5 декабря 2018 года, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

Как отмечается, авария произошла сегодня около восьми часов утра на автодороге М-12 вблизи села Прибужское Хмельницкого района.

Правоохранители установили, что водитель, управляя рейсовым автобусом сообщением Каменец-Подольский - Старая Синява, двигаясь в направлении села Прибужское, не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным грузовиком "Газель 3302".

"6 пассажиров рейсового автобуса получили травмы. Для осмотра врачей и оказания необходимой медицинской помощи их доставили в Хмельницкую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательное количество пострадавших сейчас устанавливается, на месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Сватово (Луганская область) произошло масштабное ДТП на мосту, в результате которого погибли двое людей и еще пятеро получили ранения.

Также сообщалось, что в Запорожской области в селе Большая Знаменка водитель сбил двух детей, один мальчик от полученных травм скончался, другой - в больнице.