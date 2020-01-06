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В Донецкой области произошел взрыв

Новости » Происшествия     06.01.2020 - 13:12
В Донецкой области произошел взрыв
Фото: место взрыва (police.dn.ua)

По данному факту открыто уголовное производство

В городе Селидово (Донецкая область) во дворе дома взорвалось неизвестное устройство. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прес-службу полиции.

Правоохранители отмечают, что в результате взрыва было повреждено оконное стекло и металлический забор. В момент происшествия дома находился 42-летний мужчина со своим 8-летним сыном. Пострадавших нет.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили на огороде остатки от гранаты Ф-1 и одну гранату, которая не взорвалась.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишением свободы на срок от трех до семи лет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 3 января в Тернопольской области в результате взрыва в сельском клубе пострадали 8 подростков.

РБК-Украина писало, что в Украине с начала 2020 года в результате пожаров погибли 29 человек, еще 11 получили ранения.

В частности, в Киеве 29 декабря в Дарницком районе в 13:10 возник пожар в 14-этажном жилом доме, в результате которого погиб человек.

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