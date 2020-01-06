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У Донецькій області стався вибух

Новини » Надзвичайні події     06.01.2020 - 13:12
У Донецькій області стався вибух
Фото: місце вибуху (police.dn.ua)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження

У місті Селидово (Донецька область) на подвір’ї будинку вибухнув невідомий пристрій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Правоохоронці зазначають, що в результаті вибуху було пошкоджено віконне скло та металевий паркан. У момент події вдома знаходився 42-річний чоловік зі своїм 8-річним сином. Постраждалих немає.

В ході огляду місця події поліцейські виявили на городі залишки від гранати Ф-1 та ще одну гранату, що не вибухнула.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до семи років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 3 січня у Тернопільській області в результаті вибуху в сільському клубі постраждали 8 підлітків.

РБК-Україна писало, що в Україні з початку 2020 року в результаті пожеж загинуло 29 осіб, ще 11 отримали поранення.

Зокрема, у Києві 29 грудня у Дарницькому районі о 13:10 виникла пожежа у 14-поверховому житловому будинку, унаслідок якої загинула людина.

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