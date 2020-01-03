В Тернопольской области от взрыва в клубе пострадали восемь подростков

Фото: место происшествия (tp.npu.gov.ua)

Взрыв мог произойти в результате утечки газа

В Тернопольской области в результате взрыва в сельском клубе пострадали 8 подростков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.

Отмечается, что 3 января около 18:30 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Угринов Подгаецкого района в клубе возник пожар и прогремел взрыв.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции, спасатели. Поскольку площадь возгорания была небольшой, пожар удалось быстро локализовать.

В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые в это время репетировали выступление рождественского вертепа в клубе. Их с ожогами 1-2 степени доставили в реанимационное отделение районной больницы. Для оказания дальнейшей квалифицированной медицинской помощи всех детей транспортируют в Тернопольской областной детской клинической больницы.

Фото: место происшествия (tp.npu.gov.ua)

На месте инцидента продолжают работать взрывотехники и другие экстренные службы. По предварительной версии спасателей, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Накануне чрезвычайного происшествия газовики проводили газ к сельского совета, которая находится рядом с клубом.

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва и решают вопрос о предоставлении правовой квалификации данного события.

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