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С начала года в результате пожаров погибли почти 30 человек

Новости » Происшествия     03.01.2020 - 10:37
С начала года в результате пожаров погибли почти 30 человек
Иллюстративное фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

В  жилом секторе за это время произошло 232 пожара

В Украине с начала 2020 года в результате пожаров погибли 29 человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Также отмечается, что в жилом секторе за это время произошло 232 пожара.

"Как и всегда, основной причиной несчастий является собственная халатность граждан и осознанное несоблюдение противопожарных норм", - говорится в сообщении.

В Одессе в пожаре в двухэтажном доме, вызванном нарушением правил эксплуатации печного отопления, погиб один человек.

В Черниговской области из-за нарушений правил монтажа нагревательных печей и дымоходов в частном доме возник пожар, где также погиб один человек.

Помимо этого, смертельные пожары произошли в Черниговской, Полтавской, Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Одесской, Донецкой и Хмельницкой областях и Тернополе.

Напомним, в Запорожской области произошел пожар в жилом доме, в результате чего погибли двое детей 2015 и 2018 годов рождения. Мать детей была госпитализирована в критическом состоянии.

Кроме того, 1 января в селе Выползов Черниговской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб человек.

В Запорожской области произошел пожар в жилом доме, погибли двое детей На военном полигоне "Широкий лан" произошел пожар, есть пострадавшие
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