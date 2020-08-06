ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Донецкой области из-за повреждения водопровода без воды остались 43 тысячи человек

Донецкая область, Четверг 06 августа 2020 11:09
В Донецкой области из-за повреждения водопровода без воды остались 43 тысячи человек
Фото: кран (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

За минувшие сутки спасатели подвезли 4,36 куб. м технической воды и питьевой воды 34,5 для населения

В Донецкой области из-за повреждения водопровода "Горловка-Торецкое" без централизованного водоснабжения остаются жители двух городов и трех сел городского типа. Сейчас спасатели совместно с коммунальными предприятиями осуществляют подвоз питьевой и технической воды для населения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, на водоводе "Горловка-Торецьк" диаметром 900 мм произошел прорыв, в результате чего без воды остались почти 43 тысячи жителей г. Торецкое, г. Зализное, пгт Северного, пгт Пивденное, и пгт Щербиновка.

Отмечается, что только за минувшие сутки спасатели подвезли 4,36 куб. м технической воды и 34,5 питьевой воды для населения.

Напомним, в Донецкой области завершили ремонтные работы поврежденного участка водопровода, из-за которого ранее пять городов были лишены водоснабжения.

Кроме того, ранее в Киеве отключили горячую воду в 2,6 тысячи домов на две недели в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины водоснабжение
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь