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В Донецкой области отремонтировали поврежденный трубопровод

Новости » Общество     06.07.2020 - 09:42
В Донецкой области отремонтировали поврежденный трубопровод
Фото: ремонтные работы (facebook.com/pavlokyrylenko)

Позднее всех воду получат жители Константиновки

Сегодня, 6 июля, в Донецкой области завершили ремонтные работы поврежденного участка водопровода, из-за которого ранее пять городов были лишены водоснабжения. Сейчас началось заполнение трубопровода водой.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, процесс заполнения водой займет около 6 часов. Кроме того, некоторое время займет заполнение водоводов от насосной станции третьего подъема до станции четвертого подъема, подбор уровня на четвертом подъеме и заполнение сетей после него.

Таким образом, воду первоначально получат жители Славянска, Краматорска, Торецка и Дружковки. В самой отдаленной точке, в Константиновке, она появится сегодня вечером, а в домах и квартирах только ночью.

Напомним, в Донецкой области произошел прорыв на участке магистрального водовода диаметром 140 см между вторым и третьим подъемами второго Донецкого водопровода.

Ранее сообщалось, что в Киеве отключили горячую воду в 2,6 тысячи домов на две недели в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Донецкая областьводоснабжение
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