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У Донецькій області через пошкодження водопроводу без води залишились 43 тисячі осіб

Донецька область, Четвер 06 серпня 2020 11:09
У Донецькій області через пошкодження водопроводу без води залишились 43 тисячі осіб
Фото: кран (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

За минулу добу рятувальники підвезли 4,36 куб. м технічної води і 34,5 питної води для населення

У Донецькій області через пошкодження водопроводу "Горлівка-Торецьк" без централізованого водопостачання залишаються жителі двох міст та трьох сіл міського типу. Наразі рятувальники спільно з комунальними підприємствами здійснюють підвезення питної й технічної води для населення.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, на водоводі "Горлівка-Торецьк" діаметром 900 мм стався прорив, у результаті чого без води залишились майже 43 тисячі жителів м. Торецька, м. Залізного, смт Північного, смт Південного та смт Щербинівки.

Зазначається, що за тільки за минулу добу рятувальники підвезли 4,36 куб. м технічної води і 34,5 питної води для населення.

Нагадаємо, у Донецькій області завершили ремонтні роботи пошкодженої ділянки водогону, через яку раніше п'ять міст були лишені водопостачання.

Крім того, раніше у Києві відключили гарячу воду у 2,6 тисячі будинків на два тижні у зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань тепломереж.

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