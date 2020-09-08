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В Донецкой области потушили пожар в церкви 19 века

Автор: Андрей Козловский

В городе Лиман Донецкой области спасатели потушили пожар, который вспыхнул в Свято-Петропавловской церкви. Жертв и пострадавших нет.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в 13:58 в деревянной церкви Петра и Павла произошел пожар, который охватил площадь в 600 кв м. Спасателям удалось его локализовать в 16:06, а в 17:10 огонь ликвидировали. К тушению были привлечены 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.

Напомним, в Полтаве жильцов многоэтажки эвакуировали из-за утечки неизвестного вещества.

Кроме того, сегодня в Луганской области завершили тушение лесного пожара, ликвидация огня заняла шесть дней.

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