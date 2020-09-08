В Донецкой области загорелась церковь середины 19 века

Фото: пожар в церкви (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Лимане Донецкой области загорелась Свято-Петропавловская церковь. Информации о погибших и пострадавших нет.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что сегодня на телефон службы спасения поступило сообщение о пожаре в храме на улице Петропавловской.

"Бойцы 21-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что горит Свято-Петропавловская церковь. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Учитывая то, что здание храма деревянное и наблюдалось плотное задымление, был объявлен повышенный номер вызова №2", - говорится в сообщении.

К тушению привлекли 33 человек личного состава и девять единиц техники. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Отметим, эта церковь является одним из старейших храмов Горловской и Славянской епархии УПЦ Московского патриархата. Церковь была построена 1848 году, до нее на этом месте с 1700 года стоял старый храм.

Напомним, ранее в Полтаве жильцов многоэтажки эвакуировали из-за утечки неизвестного вещества.

Сегодня в Луганской области завершили тушение лесного пожара, ликвидация огня заняла шесть дней.