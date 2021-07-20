Создал "конституцию ЛНР": задержали бывшего "депутата" оккупантов на Донбассе

В Харьковской области контрразведчики СБУ задержали бывшего депутата "парламентов" так называемых ЛНР/ДНР. Он призывал к деятельности, направленной на свержение конституционного строя в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной территории Луганской области и причастен к принятию фейковой "конституции ЛНР".

Силовики во время обыска обнаружили у задержанного "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударства.

Установлено, что он был "депутатом" так называемого "народного совета" и "парламента Союза народных республик Л/ДНР".

Отмечено, что руководители псевдогосударства неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: задержание бывшего "депутата" оккупантов на Донбассе (ssu.gov.ua)