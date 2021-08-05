ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Донецькій області поліцейські повідомили про підозру так званому судді "ДНР"

Новость на русском →
Донецька область, Четвер 05 серпня 2021 05:03
У Донецькій області поліцейські повідомили про підозру так званому судді "ДНР" Фото: Національна поліція України (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: РБК-Україна

У Донецькій області поліцейські повідомили про підозру так званому судді "ДНР". Поліцейські зібрали неспростовні докази незаконного засудження ним громадянки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

"Слідством встановлено, що у 2017 році 64-річний чоловік, незаконно будучи "суддею" у незаконно створеному судовому органі, визнав цивільну жительку винною у низці злочинів. Зокрема, зберіганні, перевезенні, передачі і контрабанді вибухових речовин для здійснення теракту і виніс "покарання" у вигляді позбавлення волі на термін 5 років і 6 місяців", - йдеться в повідомленні.

Під час незаконного слідства жінку силою змусили зізнатися у злочинах. Вона два роки перебувала в СІЗО, після чого була відправлена у виправну колонію.

Наприкінці 2017 р. жінка, у зв'язку з обміном полоненими, була звільнена і повернута в Україну, де змогла дати свідчення.

Повідомляється, що "судді" заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років.

Нагадаємо, що суд у Чехії посилив вирок білоруському бойовику "ДНР". Йому дали 21 рік в'язниці.

Також нещодавно затримали колишнього "депутата" окупантів на Донбасі, який створив "конституцію ЛНР".

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНР
NEWS
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт
DAILY
Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять