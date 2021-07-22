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Суд в Чехии ужесточил приговор белорусскому боевику "ДНР". Ему дали 21 год тюрьмы

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Прага, Четверг 22 июля 2021 16:21
Суд в Чехии ужесточил приговор белорусскому боевику "ДНР". Ему дали 21 год тюрьмы Фото: белорусский боевик "ДНР" получил 21 год тюрьмы в Чехии (Scott Olson/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Высший суд Чехии пересмотрел приговор белорусскому боевику, который воевал против украинской армии на Донбассе. Его тюремный срок вырос с 4,5 лет до 21 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла в Чехии Евгения Перебийниса.

По его словам, в сентябре прошлого года суд приговорил гражданина Беларуси Алексея Фадеева к лишению свободы сроком на 4,5 года. Тогда в суде не усмотрели в его действиях терроризм, а только участие в организованной преступной группировке.

"Высший суд Праги изменил квалификацию преступлений Фадеева на "терроризм", да еще и в составе организованной преступной группировки, и присудил ему 21 год лишения свободы", - отметил посол.

Напомним, РБК-Украина писало, что Фадеев отрицал вину и говорил, что на Донбассе "помогал людям против фашистов". Суд первой инстанции установил, что боевик несколько раз ездил на Донбасс, был задействован в охране и патрулировании, но стрелял только во время учений.

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