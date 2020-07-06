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В Донецькій області відремонтували пошкоджений трубопровід

Новини » Суспільство     06.07.2020 - 09:42
В Донецькій області відремонтували пошкоджений трубопровід
Фото: ремонтні роботи (facebook.com/pavlokyrylenko)

Найпізніше воду отримають жителі Костянтинівки

Сьогодні, 6 липня, у Донецькій області завершили ремонтні роботи пошкодженої ділянки водогону, через яку раніше п'ять міст були лишені водопостачання. Наразі розпочалося заповнення трубопроводу водою.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

За його словами, процес заповнення водою триватиме близько 6 годин. Крім того, деякий час займе заповнення водогонів від насосної станції третього підйому до станції четвертого підйому, підбір рівня на четвертому підйомі та заповнення мереж після нього.

Таким чином, воду спочатку отримають жителі Слов'янська, Краматорська, Торецька та Дружківки. У найвіддаленішій точці, в Костянтинівці, вона з'явиться сьогодні ввечері, а у будинках та квартирах тільки вночі.

Нагадаємо, у Донецькій області стався прорив на ділянці магістрального водоводу діаметром 140 см між другим та третім підйомами другого Донецького водопроводу.

Раніше повідомлялось, що у Києві відключили гарячу воду у 2,6 тисячі будинків на два тижні у зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань тепломереж.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Донецкая областьводоснабжение
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