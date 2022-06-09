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В Донецкой области оккупанты за сутки убили 4 мирных жителей, ранены более 10 человек

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Четверг 09 июня 2022 01:03
В Донецкой области оккупанты за сутки убили 4 мирных жителей, ранены более 10 человек Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В течение 8 июня российские оккупанты убили четырех мирных жителей Донецкой области. Кроме того, ранения получили еще 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

Трое человек погибли в Курахово и один в Авдеевке. Кроме того, в Константиновке медицинскую помощь получил один человек, который был ранен в Луганской области.

"Также удалось уточнить информацию о 4 погибших в Мариуполе, среди которых 2 ребенка. Однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - заявил Кириленко.

Напомним, британская разведка рассказала о новом направлении удара российских войск на Донбассе.

Мы также писали о том, что, по словам Павла Кириленко, Славянск покинуло три четверти населения, и эвакуация еще продолжается.

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