В Донецкой области оккупанты за сутки убили 4 мирных жителей, ранены более 10 человек
В течение 8 июня российские оккупанты убили четырех мирных жителей Донецкой области. Кроме того, ранения получили еще 11 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.
Трое человек погибли в Курахово и один в Авдеевке. Кроме того, в Константиновке медицинскую помощь получил один человек, который был ранен в Луганской области.
"Также удалось уточнить информацию о 4 погибших в Мариуполе, среди которых 2 ребенка. Однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - заявил Кириленко.
Напомним, британская разведка рассказала о новом направлении удара российских войск на Донбассе.
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