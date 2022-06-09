В Донецкой области оккупанты за сутки убили 4 мирных жителей, ранены более 10 человек

В течение 8 июня российские оккупанты убили четырех мирных жителей Донецкой области. Кроме того, ранения получили еще 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

Трое человек погибли в Курахово и один в Авдеевке. Кроме того, в Константиновке медицинскую помощь получил один человек, который был ранен в Луганской области.

"Также удалось уточнить информацию о 4 погибших в Мариуполе, среди которых 2 ребенка. Однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - заявил Кириленко.