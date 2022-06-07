Славянск покинуло три четверти населения, эвакуация продолжается, - глава Донецкой ОВА
Славянск покунуло более 75% населения. Но и сегодня в городе остается около 24 тысяч человек. Из-за перебоев с электроснабжением в некоторых районах отсутствует водоснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Сейчас в Славянске не более 24 тысяч жителей осталось. Есть проблемы с водообеспечением в северной части области - Славянск, Константиновка, Дружковка, часть Краматорской громады - из-за перебоев с электроснабжением. И люди, понимая это, хоть и поздно, но выезжают", - отметил глава Донецкой ОВА.
Кириленко также отметил, что с конца прошлой недели из Славянска выехало около 100 человек. По состоянию на 2019 год в городе проживало почти 110 тысяч человек.
Напомним, по оценкам американского Института изучения войны (ISW), из-за некомпетентных командиров была уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия. Силы противника провели неудачные штурмы к юго-востоку и юго-западу от Изюма и к западу от Лимана. Теперь они вряд ли смогут значительно продвинуться к Славянску.
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