Славянск покинуло три четверти населения, эвакуация продолжается, - глава Донецкой ОВА

Славянск покунуло более 75% населения. Но и сегодня в городе остается около 24 тысяч человек. Из-за перебоев с электроснабжением в некоторых районах отсутствует водоснабжение.

"Сейчас в Славянске не более 24 тысяч жителей осталось. Есть проблемы с водообеспечением в северной части области - Славянск, Константиновка, Дружковка, часть Краматорской громады - из-за перебоев с электроснабжением. И люди, понимая это, хоть и поздно, но выезжают", - отметил глава Донецкой ОВА.

Кириленко также отметил, что с конца прошлой недели из Славянска выехало около 100 человек. По состоянию на 2019 год в городе проживало почти 110 тысяч человек.