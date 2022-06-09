У Донецькій області окупанти за добу вбили 4 мирних жителів, поранено понад 10 осіб
Протягом 8 червня російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донецької області. Крім того, поранення отримали ще 11 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.
Троє людей загинули в Кураховому і один в Авдіївці. Крім того, в Костянтинівці медичну допомогу отримала одна людина, яка була поранена в Луганській області.
"Також вдалося уточнити інформацію про 4 загиблих в Маріуполі, серед яких 2 дитини. Однак точну кількість жертв у Маріуполі і Волновасі встановити неможливо", - заявив Кириленко.
Нагадаємо, британська розвідка розповіла про новий напрямок удару російських військ на Донбасі.
Ми також писали про те, що, за словами Павла Кириленка, Слов'янськ покинуло три чверті населення, і евакуація ще триває.
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