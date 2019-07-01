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В Донецкой области боевики обстреляли наряд полиции


Открыто уголовное производство по факту обстрела

Вчера, 30 июня, во время вечернего патрулирования поселка Верхньоторецкое (Донецкая область) сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Авдеевки попали под обстрел боевиков, в результате чего пострадали двое полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Полиция квалифицировала произошедшее как "террористический акт". Открыто уголовное производство.

"В результате двое полицейских 41 и 47 лет получили контузию, поврежден служебный автомобиль", - говорится в сообщении.

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