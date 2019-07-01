Боевики обстреляли санитарный автомобиль ООС, есть погибший

Иллюстративное фото (ICRCorg)

В результате обстрела санитарного автомобиля погиб военный и двое пострадали

Во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе села Водяное, боевики обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ООС.

В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС - получили ранения. Как отмечается, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Коварный обстрел санитарного автомобиля со стороны российских оккупационных подразделений является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм", - говорится в сообщении.

Отметим, на прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведения сил и средств в районе Станицы Луганской в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Также представитель так называемой "ЛНР" в Общем центре по контролю и координации Роман Иванов сообщил о готовности к началу разведения сил в Станице Луганской.

РБК-Украина писало, что за 30 июля пострадавших и погибших в результате обстрела боевиков не было. Однако, были 23 обстрела со стороны боевиков.