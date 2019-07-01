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У Донецькій області бойовики обстріляли наряд поліції


Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу

Вчора, 30 червня, під час вечірнього патрулювання Верхньоторецького (Донецька область) співробітники сектору реагування патрульної поліції Авдіївки потрапили під обстріл бойовиків, у результаті чого постраждали двоє поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Поліція кваліфікувала подію як "терористичний акт". Відкрито кримінальне провадження.

"В результаті двоє поліцейських 41 та 47 років отримали контузію, пошкоджено службовий автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні в ООС повідомляли, що бойовики обстріляли санітарний автомобіль ООС. В результаті обстрілу загинув військовий. Також отримали поранення двоє військових.

РБК-Україна писало, що за даними ООС, за минулу добу, з боку бойовиків були 23 обстріли. Втрат серед українських військових не було.

Нагадаємо, командування операції Об'єднаних сил разом з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ домовилися про розведення сил в Станиці Луганській у період з 26 по 28 червня. Сьогодні президент України Володомир Зеленський висловив сподівання, що це початок завершення гарячої фази війни на Донбасі.

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