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В Донецкой области автомобиль въехал в мост, есть жертвы

Новости » Происшествия     13.11.2019 - 15:28
В Донецкой области автомобиль въехал в мост, есть жертвы
Фото: ДТП в Донецкой области (dn.npu.gov.ua)

Один человек погиб и 3 пострадали

Вечером 12 ноября в Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек и еще трое пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, около 23:00 автомобиль ВАЗ съехал с дороги и въехал в металлическую конструкцию моста. В момент аварии в салоне автомобиля, кроме водителя, находились еще трое пассажиров, в возрасте 18-19 лет.

В результате инцидента 21-летний водитель автомобиля погиб, а его пассажиры получили повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. По факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса, то есть нарушение правил безопасности, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области на автодороге Киев-Чоп в результате ДТП погиб человек. Предварительно установлено, что автомобиль Toyota сбил пешехода. Мужчина погиб на месте от полученных травм.

Кроме того, на автодороге Киев-Чоп в Киевской области произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии один человек погиб, еще двое были травмированы. Инцидент произошел 11 ноября вблизи села Копылов.

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