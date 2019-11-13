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У Донецькій області автомобіль в'їхав в міст, є жертви

Новини » Надзвичайні події     13.11.2019 - 15:28
У Донецькій області автомобіль в'їхав в міст, є жертви
Фото: ДТП у Донецькій області (dn.npu.gov.ua)

Одна людина загинула та 3 постраждали

Ввечері 12 листопада у Донецькій області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула одна людина та ще троє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, близько 23:00 автомобіль ВАЗ з'їхав з дороги та в'їхав у металеву конструкцію моста. В момент аварії в салоні автомобіля, крім водія, перебували ще троє пасажирів, віком 18-19 років.

В результаті інциденту 21-річний водій автомобіля загинув, а його пасажири отримали ушкодження різного ступеню тяжкості. Постраждалі були госпіталізовані.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини аварії. За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу, тобто порушення правил безпеки, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівскій області на автодорозі Київ-Чоп в результаті ДТП загинула людина. Попередньо встановлено, що автомобіль Toyota збив пішохода. Чоловік загинув на місці від отриманих травм.

Крім того, на автодорозі Київ-Чоп у Київській області сталося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля. В результаті аварії одна людина загинула, ще двоє були травмовані. Інцидент стався 11 листопада поблизу села Копилов.

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