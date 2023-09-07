В тимчасово окупованому Донецьку сильна пожежа. Росіяни жаліються на нібито обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".
Пожежа виникла в Київському районі тимчасово окупованого міста. Зокрема фото й відео прильоту, на яких можна побачити чорні клуби диму, публікують низка місцевих Telegram-каналів.
"В Донецьку "бавовнить". Київський район. Мабуть, зранку святкують День військової розвідки", - пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Фото: над Донецьком видніється стовп диму, жаліються на обстріли (t.me/andriyshTime)
Варто додати, що наразі військове командування України жодним чином не коментувало вищезгадану інформацію. Зокрема інші подробиці ситуації також поки що невідомі.
Ситуація в Донецьку
Зазначимо, що росіяни окупували Донецьк у 2014 році. Останнім часом у місті регулярно повідомляють про "бавовну".
Наприклад, 4 вересня росіяни заявили про нібито атаку по центру міста. Тоді ж під ударом опинились Ворошиловський та Київський райони. Зокрема 14 серпня повідомлялось про "приліт" по загарбниках в районі заводу "Топаз".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.