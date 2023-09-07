Пожар возник в Киевском районе временно оккупированного города. В частности, фото и видео прилета, на которых можно увидеть черные клубы дыма, публикуют ряд местных Telegram-каналов.

"В Донецке "бавовнит". Киевский район. Пожалуй, утром празднуют День военной разведки", - пишет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Фото: над Донецком виднеется столб дыма, жалуются на обстрелы (t.me/andriyshTime)

Следует добавить, что в настоящее время военное командование Украины никак не комментировало вышеупомянутую информацию. В частности, другие подробности ситуации также пока неизвестны.

Ситуация в Донецке

Напомним, что россияне оккупировали Донецк в 2014 году. В последнее время в городе регулярно сообщают о "бавовне".

Например, 4 сентября россияне заявили о якобы атаке по центру города. Тогда же под ударом оказались Ворошиловский и Киевский районы. В частности, 14 августа сообщалось о "прилете" по захватчикам в районе завода "Топаз".