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"Укренерго" скасувало екстрені відключення світла

Фото: "Укренерго" скасувало екстрені відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці областей України скасували екстрені відключення світла, які запровадили внаслідок нічних ворожих атак на енергооб'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго"

"Внаслідок нічної дронової атаки на енергооб’єкти - вранці вимушено запроваджувались аварійні відключення електроенергії у кількох областях. Першочергово обмежувались промислові споживачі", - пише "Укренерго". 

Окремо додамо, що зранку обмеження застосовувались у: 

  • Дніпропетровській; 
  • Донецькій;
  • Полтавській; 
  • Сумській; 
  • Кіровоградській областях. 

Як відзначає "Укренерго", наразі аварійні відключення скасовані й не застосовуються у жодному регіоні.

Яка ситуація зі світлом 

Сьогодні, 28 лютого, споживання електроенергії залишається високим. Станом на 10:15 його рівень був таким же, яке й в цей час вчора, 27 лютого. 

 "Укренерго" закликає до ощадливого споживання й попередило про обмеження потужності для промисловості й бізнесу з 16:00 до 22:00. 

Обстріли України з боку Росії 

Майже кожної ночі російські терористи вдаються до нічних атак дронами. У ніч на 28 лютого ворог запустив 208 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 107 з них. Через атаку постраждали Харківська, Сумська, Миколаївська області, а також Запоріжжя. 

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